В Казани состоялся финал Общегородского конкурса юных краеведов

9 февраля 2021 года на базе Казанского городского Дворца детского творчества им. А.Алиша состоялся финал Общегородского конкурса юных краеведов «Казань многонациональная», проводимый в рамках Года родных языков и народного единства РТ.

Организаторы конкурса – Казанский ГДДТ им. А. Алиша, Управление образования г. Казани, Комитет по работе с краеведами Исполкома ВКТ и Министерство образования и науки РТ.

В Финальной части участвовали представители краеведческих групп (из 7 человек) 9 школ г. Казани.

Перед началом конкурса руководитель творческой группы «Алга-Вперед-Avante!» Казанского ГДДТ им. А. Алиша Р.З. Хадыева представила членов жюри и итоги предварительного этапа конкурса.

Затем выступил председатель РОО «Общества татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ А.А. Бурханов. Он обратил внимание на важность занятия региональной историей и краеведения в Татарстане. Рассказал об основных направлениях деятельности краеведческих структур в Татарстане, а также отметил важность данного конкурса. Затем он от имени Исполкома ВКТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ вручил книги по истории и почетные грамоты активистам краеведческого движения.

В составе жюри: Руководитель творческой группы «Алга-Вперед-Avante!». Казанского ГДДТ им. А. Алиша Р.З. Хадыева; начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ председатель РОО «Общество татарских краеведов», профессор А.А. Бурханов; председатель Ассоциации «Клуб Воинской Славы» РТ, член-корреспондент АВИН РТ М.В. Черепанов, доцент КНИТУ-КХТИ, кандидат исторических наук, доцент Ю.В. Терехина, руководитель культурно-просветительского проекта «Сирота Казанская», студент МГУ им. М.В. Ломоносова К.М. Кадырова, преподаватель английского языка ГДДТ им. А. Алиша Н.А. Трофимова и учитель дополнительного образования Дома детского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани З.Н. Зяблова.

Для участников конкурса оргкомитетом были подготовлены домашние задания и вопросы по истории г. Казани и историческим объектом столицы Татарстана. Были рассмотрены вопросы, связанные с историей дореволюционного, советского и современного периодов города. Были подняты вопросы о национальном и конфессиональном составе, о выдающихся деятелях XVIII-XX вв. – почетных граждан столицы Татарстана.

Ответы и материалы представленные в виде эмблемы и презентаций команд, устных и письменных ответов, конкурса капитанов и подготовленных проектов групп, оценили члены жюри оценили высоко.

По итогам конкурса команда юных краеведов I место заняла команда МБОУ «Лицей №145» Авиастроительного района г. Казани, II место – МБОУ «Гимназия №37» Авиастроительного района г. Казани, III место было присуждено двум командам: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углублённым изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани и ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова»

По итогам конкурса победители и участники получили сертификаты, дипломы и книги по истории и культуре г. Казани и Татарстана.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ

председатель РОО «Общество татарских краеведов»

профессор А.А. Бурханов