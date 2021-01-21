В Казани стартовал XI форум мусульманской молодежи

Сегодня, в 7-й день месяца джумада аль-ахир (20 января), в Казани стартовал XI ФММ (форум мусульманской молодежи), собравший 120 юношей и девушек со всей России. Нынешний зимний форум уникален тем, что проходит на двух площадках – отдельно для юношей и девушек. Тема форума, – «Духовные болезни души и сердца». Программа для юношей и девушек одинакова, но преподавать ее будут разные наставники. Юношам в течение четырех дней уроки даст преподаватель РИИ, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад хазрат Абу Яхъя и устаз Закария хазрат Тимганов, девушкам – абыстай Марьям Забирова. Участники форума изучат «болезни души и сердца» (рия – показуха в поклонении, гафлят – беспечность, гнев и зависть) и обучатся их «исцелению».

На ФММ приехали участники из Москвы, Казани, Уфы, Пензы, Перми, Ульяновска, Самары, Челябинской области, Республики Марий Эл и всех районов Татарстана. Всем им от 18 до 30 лет. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторами приняты все меры предосторожности: для всех участников было подготовлено достаточное количество медицинских масок, антисептиков и других гигиенических принадлежностей.

Если девушки проведут дни форума в лагере «Заречье» в Казани, то юноши — в Болгаре.

25-летний Руслан Нутфуллин из Буинска приехал на это мероприятие уже в третий раз. На зимних и летних форумах 2020 года ему особенно пришлись по душе занятия с наставниками, возможность задавать им прямые вопросы. Он высоко оценил уровень организации мусульманского молодежного форума, предложил добавить в программу больше спортивных мероприятий, выразил желание в будущем увидеть футбольный турнир.

А вот 22-летний Карим Хасанов из Нижнекамска впервые принимает участие в зимнем ФММ. По его мнению, тема форума раскрывает самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.

Уроженец Казани 20-летний Мухаммад Адыгамов, который сейчас учится в Высшей школе экономики в Москве, впервые принимает участие в ФММ. О форуме он узнал от знакомых. Особенно его интересовали видеолекции устаза Абуяхьи.

Участников форума ждут увлекательные лекции, квесты, а также тимбилдинг, который поможет участникам форума стать единой командой. Кроме учебы, для молодежи подготовлены 3 площадки для отдыха: кинозал, лыжная зона, а также желающие смогут пообщаться с наставниками в формате вопросов и ответов. Традиционно молодежь принимает участие в развлекательных конкурсах для социальных сетей.

ФММ позволяет молодым людям не только просветиться, но и сплотиться, познакомиться, духовно обогатиться и реализовать свои собственные социальные стартапы. Ряд проектов, инициированных участниками молодежного форума, успешно воплощаются в жизнь муфтиятом РТ и мухтасибатами в районах. Так, наиболее популярными из них являются: «Школа одного дня» по обучению намазу и основам ислама, «Лекторий» по обсуждению самых острых проблем, волнующих умму, благотворительная акция «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры в пользу тяжелобольных детей и другие. Таким образом, Форум мусульманской молодежи можно смело назвать генератором социальных проектов ДУМ РТ.

dumrt.ru