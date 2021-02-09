В Казани установят памятную доску на доме Вафиры Гизатуллиной

В Казани увековечат память известной татарской певицы Вафиры Гизатуллиной. Соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мемориальную доску установят на фасаде дома № 7 по улице Татарстан. Соответствующее предложение ранее выдвинули Министерство культуры РТ и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.

Табличка на русском и татарском языках будет гласить: «В этом доме в 1981–2000 годах жила известная татарская певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР Вафира Мухаметдиновна Гизатуллина».

Вафира Мухаметдиновна Гизатуллина — известная татарская певица, народная артистка Татарской и Каракалпакской АССР, заслуженная артистка РСФСР. Родилась 13 февраля 1946 года в дервне Камаево Бондюжского (ныне — Менделеевского) района Татарской АССР. Окончила Казанское музыкальное училище и Казанскую консерваторию по классу вокала Валентины Лазько.

В 1974–1975 годах работала солисткой Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В 1975–1994 годах — ведущая солистка Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В 1997–2001 годах — ведущая солистка эстрадного оркестра ГТРК «Татарстан». Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей народных песен (1974).

Артистка исполняла как произведения классической и эстрадной музыки, так и татарские народные песни. Была первым исполнителем многих песен и романсов татарских композиторов. Гастролировала в Соединенных Штатах, Австрии и Германии, а также на Кубе. Погибла в ДТП 17 сентября 2001 года.

tatar-inform.ru