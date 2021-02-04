В КФУ стартуют бесплатные курсы татарского языка

КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Занятия будут проводиться с февраля по май 2021 года в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, сообщает медиацентр вуза.

Курсы начали проводиться в университете с 2011 года, в 2014-м их включили в государственную программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014–2022 годы». Занятия организует Институт филологии и межкультурной коммуникации совместно с Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Среди слушателей курса бывают представители различных категорий, включая школьников, студентов, специалистов различных профессий и пенсионеров. Курсы рассчитаны на людей в возрасте от 7 до 70 лет. Занятия проводятся два раза в неделю, в вечернее время, предположительно курсы стартуют 25 февраля.

«Мы делим слушателей курса по группам не по возрастной категории, а по уровню знаний татарского языка. В среднем в каждой группе будет по 12 человек. Это самый оптимальный вариант для изучения языка», — рассказала профессор кафедры общего языкознания и тюркологии Высшей школы национальной культуры и образования им. Тукая ИФМК КФУ Альфия Юнусова.

Регистрироваться на курсы можно до 21 февраля, для этого необходимо заполнить анкету. Слушатели зачисляются только при наличии заявления и копии паспорта. Информация о начале занятий будет размещена на сайте.

По окончании курсов выдается сертификат университета с указанием уровня владения татарским языком.

Ранее сообщалось, что татарстанцев приглашают пройти обучение в онлайн-школе татарского языка «Ана теле».

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