В комплексе фонда «Ярдэм» начали раздавать продуктовые новогодние наборы нуждающимся

Подопечные благотворительного фонда «Ярдэм» и других фондов, которые объединены проектом «Добрая Казань», получат к Новому году в подарок большие продуктовые наборы. Сегодня волонтеры приступили к их доставке нуждающимся. Всего благотворительная помощь будет оказана 780 семьям, в том числе 500 подопечным фонда «Ярдэм». В их числе многодетные, малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды различных категорий и дети, оказавшиеся без попечения родителей.

Продуктовые наборы оплачены из личных средств семьи Метшиных. Они не первый раз оказывают благотворительную помощь подопечным фонда «Ярдэм». Мэр Казани дал высокую оценку благотворительной деятельности фонда «Ярдэм», выразив отдельные слова благодарности председателю Совета фонда Илдару Баязитову, вице-президенту фонда Малике Гельмутдиновой, а также волонтерам, меценатам за заботу о людях, оказавшихся в сложной ситуации.

В продуктовый набор входят крупы, макароны, тушенка, зеленый горошек, сгущенное молоко, масло, сахар, чай и кофе, а также яблоки, мандарины, лимоны, конфеты, чак-чак, печенье. Общий вес одной коробки для семьи до трех человек составляет 10 кг, для семьи из четырех-пяти человек — 16 кг, для многодетных — 24 кг.

«Помогать нуждающимся – это благое дело. Наша мечеть с самого первого дня работы старается поддерживать всех, кому нужна помощь. Мы благодарны каждому, кто разделяет это наше стремление и на деле помогает ближним. Наши волонтеры обязательно доставят подарки до праздника, чтобы люди встретили Новый год с хорошим настроением», — сказал председатель Совета НИБФ «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, поблагодарив семью Ильсура Метшина за новогодние подарки своим подопечным.

В благотворительном фонде «Ярдэм» на постоянной основе работают до 50 волонтеров – это люди разного возраста, образования и достатка. С начала пандемии они готовили и доставляли бесплатные обеды для нуждающихся – инвалидам различных категорий, одиноким пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам ВОВ, иностранным студентам, независимо от их конфессиональной и национальной принадлежности. С 1 апреля по 23 мая приготовлено 74 412 обеда. После снятия ограничительных мер проект был продолжен.

Сегодня на попечении фонда более 600 человек, остро нуждающихся в помощи. Фонд ежемесячно обеспечивает их продуктовыми наборами.

yardemfond.ru