В Краснодарском крае состоялось уникальное спортивное мероприятие

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным учреждением и спортивными организациями. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. В Краснодарском крае этому уделяется много внимания.

В рамках пилотного проекта «Адаптивная поясная борьба корэш для детей с ограниченными возможностями по здоровью», реализуемого региональным отделением Федерации корэш России в Краснодарском крае в гимназии № 6 г. Сочи имени Зорина Федора Михайловича состоялось уникальное спортивное мероприятие «Преодоление». Участниками праздника стали 12 учащихся начальной школы гимназии у большинства которых диагностирован детский церебральный паралич. Несмотря на подобное заболевание ребята под чутким взглядом родителей, преподавателей, тьюторов (персональные педагоги-психологи) и специалистов по реабилитации, продемонстрировали в игровой форме полученные навыки поясной борьбы корэш, в том числе отдельные приемы с применением спортивных манекенов. Спортивный задор и желание наиболее ярко проявить себя захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. В подобных спортивных мероприятиях проигравших быть не может.

Все воспитанники были награждены грамоты об участии и призами (сладкие наборы и сувениры с символикой регионального отделения Федерации корэш России в Краснодарском крае).

Тренер-преподаватель и функционер сочинского представительства регионального отделения Николай Иванов: «Подобные мероприятия помогают детям в вопросах реабилитации, социализации и оздоровлении детей с ограниченными возможностями по здоровью на основе регулярных занятий поясной борьбой корэш, а также повышению эмоционального состояния. Регулярные спортивные занятия поясной борьбой корэш помогают преодолевать существующий психологический барьер у детей о невозможности заниматься единоборствами с подобными диагнозами, о чем свидетельствует состоявшийся спортивный праздник».

Напомним, что в 2020 году было принято решение о совместной реализации пилотного проекта «Адаптивная поясная борьба корэш для детей с ограниченными возможностями по здоровью» региональным отделением Федерация корэш России в Краснодарском крае и Краснодарской региональной социально-спортивной общественной организации инвалидов «Стоик».

Данный турнир состоялся при содействии директора учебного заведения Безверхой О.В., которая поддерживает инициативные предложения по проведению спортивных мероприятий по поясной борьбе корэш на базе общеобразовательного учреждения гимназии № 6 г. Сочи имени Зорина Федора Михайловича, которая к тому же в прошлом году получила статус краевой инновационной площадки по виду спорта корэш.

Сравнительно недавно сочинское представительство регионального отделения пополнилось спортивными манекенами, которые стали не только приятным и нужным подарком для всех его воспитанников, а также помогут детям становиться здоровыми и добиваться высоких спортивных результатов в первую очередь благодаря победе над собой.

Адель Конеев

Председатель регионального отделения

Федерации корэш России в Краснодарском крае