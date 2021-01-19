В Кургане открылся фольклорный фестиваль «Наследие»

17 января 2020 года в Курганском Доме народного творчества состоялось открытие фольклорного фестиваля «Наследие» (6+), посвященного памяти Леонида Саверского, заслуженного работника культуры РФ, фольклориста и этнографа Зауралья.

Фестиваль будет проходить с января по декабрь 2021 года на территории Курганской области. Он призван способствовать гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и сохранению традиционной культуры народов Зауралья.

Фестиваль объединит 12 больших мероприятий – это русские, башкирские, татарские, белорусские, казахские фольклорные праздники, включающие в себя выставки декоративно-прикладного творчества, национальной кухни и творческие выступления ансамблей и солистов.

Светлана Кошкарова

kikonline.ru