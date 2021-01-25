В Курганской области провели фестиваль национальных культур «Этник»

На базе Центра татарской культуры Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» совместно с АНО «Уральский центр социального развития общества «Аура» (Альменевский район) провели татаро-русско-башкирский фестиваль национальных культур «Этник».

В мероприятии приняли участие русские, татары и башкиры, проживающие на территории города Кургана и Альменевского района. На фестивале были представлены национальные традиции, костюмы, блюда, рассказ о празднике плуга «Сабантуй», демонстрация видеоролика «Этник- Зауралье», выступление ансамбля русско-народной песни «Цветень», национальные песни, танцы и др.

Волонтеры АНО «Уральский центр социального развития общества «Аура», исполнили песню на татарском, башкирском и русском языках «Туган як»(«Родной край»),показали презентацию о деятельности НКО. Семья Шакировых (Сулейман и Сююмбика) из деревни Учкулево Альменевского района исполнили татарские песни и танцы.

На празднике состоялось подведение итогов благотворительной акции «Велодобро», двое мальчишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Альменевского района, получили в подарок велосипеды. Вторую жизнь велосипедам, отремонтировав их, подарил Константин Шкодских, руководитель Курганского велоклуба. Раньше эти велосипеды принадлежали Пермяковым Андрею и Екатерине, активной по жизни велосипедной семье.

Мероприятие прошло в доброй, дружеской, приятной обстановке. Гости посетили музей Центра татарской культуры, сделали много памятных фотографий.