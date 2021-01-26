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В Латвии издали книгу «Татарская кухня — культурное наследие»

В Латвии издали книгу «Татарская кухня — культурное наследие»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.01.2021 0 3

Книга «Татарская кухня — культурное наследие» издана обществом татар Латвии «Идель», председателем которого является Ринат Ахунов.

Книга о татарской кухне была издана при финансовой поддержке Рижской думы. В книге представлены рецепты блюд татарской национальной кухни, их собрали наши соотечественники, проживающие в Латвии. Даже находясь вдали от родины, они не забывают о своих корнях и чтят национальные традиции.

Тексты в книге представлены на двух языках — татарском и латышском. Здесь собраны рецепты таких блюд татарской национальной кухни как лапша, рулет с урюком, губадия, кыстыбый, сумса и др. В каждом рецепте —  тепло души татарского народа.

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