В Латвии издали книгу «Татарская кухня — культурное наследие»

Книга «Татарская кухня — культурное наследие» издана обществом татар Латвии «Идель», председателем которого является Ринат Ахунов.

Книга о татарской кухне была издана при финансовой поддержке Рижской думы. В книге представлены рецепты блюд татарской национальной кухни, их собрали наши соотечественники, проживающие в Латвии. Даже находясь вдали от родины, они не забывают о своих корнях и чтят национальные традиции.

Тексты в книге представлены на двух языках — татарском и латышском. Здесь собраны рецепты таких блюд татарской национальной кухни как лапша, рулет с урюком, губадия, кыстыбый, сумса и др. В каждом рецепте — тепло души татарского народа.