29 января в 14.00 часов в Литературном музее Г. Тукая проводится литературно-музыкальный вечер «Татарский могикан», посвященный 135-летию со дня рождения классика татарской литературы – видного прозаика, драматурга, публициста, критика и общественного деятеля Фатиха Амирхана. Вечер проходит в рамках «Недели Фатиха Амирхана».

Мероприятие не случайно проводится в Литературном музее Г. Тукая. Эти две великие личности были хорошими друзьями: сотрудничали в газете «Әлислах» («Реформа»), а позже – в журнале «Аң» («Сознание») и в газете «Кояш» («Солнце»). До последних дней Г.Тукая они были рядом: жили в соседних комнатах в номерах «Амур».

В двадцать один год Ф. Амирхан оказался прикованным к инвалидной коляске. Но не пал духом, а упорно боролся с трудностями жизни. Амирхан -автор повестей и рассказов «Фатхулла хазрат» (1909), «Татарка» (1909), «Хаят» (1911), пьес «Молодежь» (1913), «Неравные» (1915), романа «На перепутье» (1912) и многих др. В эти же годы он публикует большую серию фельетонов и сатирических статей. В его произведениях изображается духовная красота и нелегкая участь татарской женщины до революции, разоблачается невежество, нравственное убожество.

В Национальном музее РТ хранится большая коллекция Фатиха Амирхана. Его музейное наследие представляет значительный фонд, куда входят документы, связанные с писателем, личные вещи, прижизненные издания книг, подлинные фотографии, фотооткрытки и рукопись в 22 тетрадях повести «Хаят». В экспозиции Литературного музея Г. Тукая представлены фотографии, прижизненные книги, рукопись повести «Хаят», рубашка и другие предметы писателя. В рамках «Недели Фатиха Амирхана» будет организована выставка из собрания его мемориальных предметов.

На литературно-музыкальный вечер приглашены литературоведы Ф. Галимуллин, Х. Миннегулов, А. Закирзянов, представители творческой интеллигенции, родственники писателя. В исполнении артистов ТГАТ имени Г. Камала и ТГТЮЗ имени Г. Кариева гости услышат отрывки произведений, увидят эпизод из постановки «Печән базары» («Сенной базар»).

mincult.tatarstan.ru