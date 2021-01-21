В Литературном музее Г. Тукая впервые пройдет «Неделя Фатиха Амирхана»

С 22 по 29 января 2021 года в Литературном музее Г. Тукая впервые проводится «Неделя Фатиха Амирхана», посвященная классику татарской литературы, писателю, драматургу, журналисту и критику Фатиху Амирхану (1886-1926) в связи с 135-летним со дня его рождения.

В Литературном музее Г. Тукая часто проводятся мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого татарского поэта, его друзьям и единомышленникам. Зрителям особенно запомнились литературно-музыкальные вечера, посвященные Камилю Мутыги, Махмуту Галяу, Сагиту Сунчелей, Галиасгару Камалу и др.

Во время «Недели Фатиха Амирхана» пройдут торжественная программа, лекции, культурно-образовательные мероприятия для детей и др.

У поклонников таланта писателя есть возможность во время лекции «Реликвии Ф. Амирхана» познакомиться с собранием его мемориальных предметов, хранящихся в фондах Национального музея РТ. В экспозиции музея посетители смогут увидеть мемориальные вещи Ф. Амирхана – его рубашку и рукопись повести «Хаят».

В группах Литературного музея Г. Тукая в социальных сетях ВК и Инстаграмм будут представлены видеопроект «Наш Амирхан» и лонгрид «Фатих Амирхан и Габдулла Тукай».

Лекция-беседа «Путешествие с начала ХХ века» приглашает посетителей-книголюбов, особенно школьников и студентов, по-новому прочитать фантастическую повесть Ф. Амирхана «Фатхулла хазрет».

Посетители могут поучаствовать в интерактивной музейной игре-экскурсии по экспозиции с элементами квеста «Фатих Амирхан-135», которая познакомит посетителей с жизнью и творчеством писателя, раскроет интересные факты, связанные с его судьбой и судьбой его наследия, покажет глубину дружбы и содружества двух талантливых современников – Тукая и Амирхана.

Интерактивная лекция «Казань Фатиха Амирхана» в сопровождении электронной презентации будет интересна для гидов-экскурсоводов, краеведов и для всех, кто интересуется историей и культурой татарского народа.

29 января в 14.00 ч. состоится заключительное мероприятие «Недели Фатиха Амирхана» — литературно-музыкальный вечер «Татарский могикан», посвященный Ф. Амирхану, на котором почитатели его таланта узнают о его жизни и творчестве, услышат отрывки его произведений, увидят эпизод, где показана дружба Г.Тукая и Ф.Амирхана, из спектакля «Сенная площадь».

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