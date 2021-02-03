В мае 2021 года в Муслюмовском районе Татарстана пройдет Всероссийская историко-краеведческая конференция

Уже второй месяц ведется работа по подготовке и проведению конференции в рамках проведения Всероссийского сельского Сабантуя-2021, Межрегионального Сабантуя на реке Ик-2021, Года родных языков и народного единства в РТ и Года единства татарского народа.

Определен состав Оргкомитета и начала работать рабочая группа по подготовке научного форума. Основные организаторы конференции – Администрация и Исполком Муслюмовского муниципального района РТ, Муслюмовский районный краеведческий музей, Всемирный конгресс татар и Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» РТ.

Конференция проводится при поддержке и содействии министерств и ведомств РТ и при участии Всероссийской общественной организации «Татарские села России», а также ведущих ученых, специалистов, краеведов и общественных деятелей Татарстана и сопредельных регионов Поволжья и Урала.

Итак, 19-20 мая 2021 года (в среду-четверг) в райцентре с. Муслюмово Муслюмовского района РТ планируется проведение Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Мулюмовский район и зона бассейна реки Ик: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации» (под девизом: «Родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания!») (см.: Информационное письмо №1).

В ходе подготовки и проведения конференции планируются изучение комплекса научных и практических вопросов, связанных с исследованиями взаимоотношений человека и природы в бассейне реки Ик и сопредельных территориях Поволжья и Урала, а также широкий спектр вопросов, связанных с историей и культурой рассматриваемых территорий в древности, средневековье, новое время и в XX – начале XXI вв.

Кроме того, ожидается издание сборника статей и материалов конференции и тематической монографии по памятникам Муслюмовского района и бассейна реки Ик.

Сбор статей и материалов для научного сборника до 20 апреля 2021 г.

Ждем Ваших материалов! Добро пожаловать участникам конференции 19-20 мая 2021 года!

От имени Оргкомитета форума –

заместитель председателя Оргкомитета по науке, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов

Информационное письмо