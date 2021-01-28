В Малом зале театра Г.Камала состоятся читки молодых драматургов

29, 30 и 31 января в 14:00 в Малом зале Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоятся читки молодых драматургов, прошедших в четвертый этап конкурса и лаборатории “Новая татарская пьеса 2020”. Читки пройдут совместно с актерами театра Камала и под руководством режиссеров. Пьесы играются на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.
Расписание читок:
29 января 14.00
Алсу Халимова «Анарлы йорт/Гранатовый дом»
Булат Минкин «Tatar trip»
Ильмира Алетдинова «Әти/Отец»
Рузаль Ахмадиев «Гөнаһ көче/Сила греха»
30 января 14.00
Артур Шайдулла «/День отца»
Миляуша Имамназарова «Бастырылу/Сонный паралич»
Радиф Кашапов «Хәтәр хәтер кыйссасы/Притча о потрясающей памяти»
Алсу Валиуллина «Җәйнең бер киче/Летний вечер»
31 января 14.00
Диля Хайретдинова «Безнең өйнең йозагы/Ключик нашего дома»
Раиль Рашитов «Тереләй күмелгән/Заживо погребённый»
Сюмбель Гаффарова «Туплы уен/Игра в мяч»