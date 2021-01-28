В Малом зале театра Г.Камала состоятся читки молодых драматургов

29, 30 и 31 января в 14:00 в Малом зале Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоятся читки молодых драматургов, прошедших в четвертый этап конкурса и лаборатории “Новая татарская пьеса 2020”. Читки пройдут совместно с актерами театра Камала и под руководством режиссеров. Пьесы играются на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.

Расписание читок:

29 января 14.00

Алсу Халимова «Анарлы йорт/Гранатовый дом»

Булат Минкин «Tatar trip»

Ильмира Алетдинова «Әти/Отец»

Рузаль Ахмадиев «Гөнаһ көче/Сила греха»

30 января 14.00

Артур Шайдулла «/День отца»

Миляуша Имамназарова «Бастырылу/Сонный паралич»

Радиф Кашапов «Хәтәр хәтер кыйссасы/Притча о потрясающей памяти»

Алсу Валиуллина «Җәйнең бер киче/Летний вечер»

31 января 14.00

Диля Хайретдинова «Безнең өйнең йозагы/Ключик нашего дома»

Раиль Рашитов «Тереләй күмелгән/Заживо погребённый»

Сюмбель Гаффарова «Туплы уен/Игра в мяч»

mincult.tatarstan.ru