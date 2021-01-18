В Мамадыше почтили память Шайхи Маннура

Известному татарскому поэту Шайхи Маннуру сегодня могло исполниться 116 лет. По традиции, в день его рождения, в Мамадыше проходит митинг, участие в котором принимают его коллеги по цеху и поклонники творчества.

В праздник поэзии объявили новых лауреатов премии имени Шайхи Маннура. В 2021 году почетного звания в области литературы удостоился писатель, прозаик Камиль Адгамович Каримов. Как отмечает сам лауреат, год для него оказался юбилейным.

Я отмечаю 70 лет со дня рождения, 40 лет, с момента, как начал писать. Также 35 лет назад меня впервые номинировали на эту премию, но по организационным причинам получить ее я тогда не смог, — рассказал Каримов.

Еще одна премия досталась нашему земляку — Фариту Хисматову. Он описал историю родного села, под творческим псевдонимом Аль-Фариди ибн Габдельбарый, что и позволило ему стать лауреатом. Сегодня в Мамадыше он присутствовать не смог. За него награду получили его сын Фирназ Хисматови и внук.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику известного поэта.

Напомним, что Шайхи Маннур родился в селе Тулбаева Мамадышского района и оставил после себя богатое литературное наследие. Так, на свои средства он смог построить в родной деревне библиотеку, лично обеспечил ее книгами, приложил все усилия для привлечения молодежи к творчеству.

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