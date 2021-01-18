В Мамадыше в день фестиваля SunnyFest планируют испечь блин диаметром 2 метра 40 сантиметров

В 2021 году фестиваль креативных санок SunnyFest будет юбилейным. Пятый год подряд в центре Мамадыша развернутся нешуточные зимние страсти. Как заявляют организаторы фестиваля, каждый праздник не похож на другой. Основная задача — сделать его оригинальным. В этом году, в том числе и по случаю юбилея, готовится несколько сюрпризов. Мы приоткроем завесу тайны.
- Важной локацией станет новый корпус Мамадышской школы-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь организаторы и участники конкурса смогут согреться и посмотреть концерт местных артистов. Выступления будут идти весь день.
- Для зрителей фестиваля будут организованы спортивные соревнования: по хоккею, перетягиванию каната и другим видам спорта.
- Детская школа искусств организует интерактивную площадку, чтобы каждый гость фестиваля смог развлечься и согреться.
- Дошкольные учреждения займутся организацией развлечений для детей.
- Чтобы никто не остался голодным, будет работать «Уголок рыбака», где всех желающих угостят свежей ухой из вятской рыбы и теплым чаем.
- Мамадышский художник Роберт Салахутдинов построит на Советской ледяные фигуры. Они станут отличным местом для классных фотографий.
- Также организаторы фестиваля намерены пригласить специалистов из Книги рекордов России, для регистрации самого большого в истории блина. В Мамадыше в день фестиваля планируют испечь блин диаметром 2 метра 40 сантиметров.
Традиционными останутся локация — улица Советская города Мамадыш, также музей санок, который бывает каждый год. SunnyFest состоится 6 февраля в 10:00 часов.
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