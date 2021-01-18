В Мамадыше в день фестиваля SunnyFest планируют испечь блин диаметром 2 метра 40 сантиметров

В 2021 году фестиваль креативных санок SunnyFest будет юбилейным. Пятый год подряд в центре Мамадыша развернутся нешуточные зимние страсти. Как заявляют организаторы фестиваля, каждый праздник не похож на другой. Основная задача — сделать его оригинальным. В этом году, в том числе и по случаю юбилея, готовится несколько сюрпризов. Мы приоткроем завесу тайны.

Важной локацией станет новый корпус Мамадышской школы-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь организаторы и участники конкурса смогут согреться и посмотреть концерт местных артистов. Выступления будут идти весь день. Для зрителей фестиваля будут организованы спортивные соревнования: по хоккею, перетягиванию каната и другим видам спорта. Детская школа искусств организует интерактивную площадку, чтобы каждый гость фестиваля смог развлечься и согреться. Дошкольные учреждения займутся организацией развлечений для детей. Чтобы никто не остался голодным, будет работать «Уголок рыбака», где всех желающих угостят свежей ухой из вятской рыбы и теплым чаем. Мамадышский художник Роберт Салахутдинов построит на Советской ледяные фигуры. Они станут отличным местом для классных фотографий. Также организаторы фестиваля намерены пригласить специалистов из Книги рекордов России, для регистрации самого большого в истории блина. В Мамадыше в день фестиваля планируют испечь блин диаметром 2 метра 40 сантиметров.

Традиционными останутся локация — улица Советская города Мамадыш, также музей санок, который бывает каждый год. SunnyFest состоится 6 февраля в 10:00 часов.

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