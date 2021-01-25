В мечети «Ирхам» мухтасибата Бугульминского района прошел конкурс среди детей «День Корана»

Вчера, в 11-й день месяца джумадаль-ахир (24 января), в мечети «Ирхам» мухтасибата г.Бугульма и Бугульминского района прошел конкурс среди детей «День Корана». Мероприятие началось с приветственных слов имам-мухтасиба г. Бугульма и Бугульминского района Рамиля хазрата Хуснутдинова.

Рамиль хазрат напомнил о ценностях изучения Священного Корана.

Более сорока участников приняли участие в конкурсе. Самому младшему участнику конкурса было 3 года, а старшему 16 лет.

Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри в лице имамов мечетей города и преподавателей примечетских курсов. Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Конкурсанты рассказали наизусть суры Священного Корана и соревновались в правильном и красивом чтении Книги Аллаха. В продолжении мероприятия для детей были организованы развлекательные игры и викторина по Куръану.

После награждения победителей и участников конкурса ценными призами и подарками, все присутствующие были приглашены на чаепитие.

Мухтасибат г. Бугульма и Бугульминского района выражает благодарность активу мечети «Ирхам» и всем участникам конкурса за организацию и участие в конкурсе.

dumrt.ru