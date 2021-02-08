tatruen
Главная / Новости / В Менделеевске официально открыли Год родных языков и народного единства
В Менделеевске официально открыли Год родных языков и народного единства

В Менделеевске официально открыли Год родных языков и народного единства

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.02.2021 0 6

Во Дворце культуры имени С.Гассара провели расширенное заседание Дома дружбы народов и представительства Ассамблеи народов Татарстана в Менделеевском районе. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Культура».

Представители татарской, кряшенской, русской, марийской, удмуртской, чувашской, армянской и азербайджанской национально-культурных автономий представили всё разнообразие и колоритность своих культур посредством нарядов, песен и танцев. Затем  с отчётом о деятельности Дома Дружбы народов выступила директор  Фируза Габдрахманова. Руководители национально-культурных автономий района поделились итогами прошедшего года и планами на текущий год.

К участникам мероприятия обратились глава района Валерий Чершинцев и руководитель исполкома Совета Ассамблеи РТ Константин Яковлев. Они отметили необыкновенную дружескую атмосферу.

– Наш район всегда был и остаётся многонациональным, и это  замечательно. Ведь так люди более открыто общаются,  создают  здесь семьи. Одна культура дополняет другую.В дружбе – единство менделеевцев, – отметил Валерий Чершинцев.
Участники посетили выставку картин и ДПИ педагогов и студентов Елабужского колледжа культуры и искусств, Детской школы искусств Менделеевска.

В завершение все исполнили яркий и зажигательный флешмоб и хоровод дружбы.

mendeleevskyi.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.