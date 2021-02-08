В Менделеевске официально открыли Год родных языков и народного единства

Во Дворце культуры имени С.Гассара провели расширенное заседание Дома дружбы народов и представительства Ассамблеи народов Татарстана в Менделеевском районе. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Культура».

Представители татарской, кряшенской, русской, марийской, удмуртской, чувашской, армянской и азербайджанской национально-культурных автономий представили всё разнообразие и колоритность своих культур посредством нарядов, песен и танцев. Затем с отчётом о деятельности Дома Дружбы народов выступила директор Фируза Габдрахманова. Руководители национально-культурных автономий района поделились итогами прошедшего года и планами на текущий год.

К участникам мероприятия обратились глава района Валерий Чершинцев и руководитель исполкома Совета Ассамблеи РТ Константин Яковлев. Они отметили необыкновенную дружескую атмосферу.

– Наш район всегда был и остаётся многонациональным, и это замечательно. Ведь так люди более открыто общаются, создают здесь семьи. Одна культура дополняет другую.В дружбе – единство менделеевцев, – отметил Валерий Чершинцев.

Участники посетили выставку картин и ДПИ педагогов и студентов Елабужского колледжа культуры и искусств, Детской школы искусств Менделеевска.

В завершение все исполнили яркий и зажигательный флешмоб и хоровод дружбы.

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