В Менделеевском мухтасибате объявлен конкурс плакатов к Году родных языков и народного единства

Менделеевский мухтасибат объявил конкурс плакатов «Туган телем – сайрар кошым» среди детей дошкольного возраста, посещающих курсы татарского языка «Сабыйга». Данное мероприятие приурочено к объявленному в Республике Татарстан Году родных языков и народного единства.

По условиям конкурса, дети 3-7 лет должны будут на плакате формата А3 с помощью рисунков, аппликаций, фотографий, стихов, загадок, пословиц, поговорок, скороговорок и т.д. необходимость изучения родного языка, изобразить национальную одежду, блюда или праздники.

Работы будут приниматься до 20 февраля 2021 года. Все участники получат сертификаты и памятные подарки, победители будут награждены дипломами. Согласно требованиям конкурса, одна семья может представить на конкурс один плакат.