В Мензелинске пройдет Турнир по татарской борьбе Корэш памяти Мусы Джалиля

12-13 февраля в Мензелинске пройдет Турнир по татарской национальной борьбе на поясах Корэш, посвященный памяти татарского поэта-героя Мусы Джалиля.

В последние годы турнир проводится за пределами столицы Татарстана в целях популяризации и развития татарской национальной борьбе на поясах Корэш в других городах и районах республики.

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля. В 1941 году в течение двух месяцев Муса Джалиль учился на военно-политических курсах в Мензелинске и ушёл на фронт из Мензелинска. Имя Мусы Джалиля носит педагогический колледж города, парк, и улица. В 70-е годы в Мензелинске был установлен его бюст.

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