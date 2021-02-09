В Москве прошел юбилейный концерт композитора Сайяра Хабибулина

В Татарском культурном центре Москвы прошел концерт «Эзләдем, бәгърем, сине» («Искал тебя, любимая»), посвященный 90-летию заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, композитора Сайяра Хабибулина.

В название концертной программы организаторы выбрали строчку из песни «Эзләдем, бәгърем, сине», она является визитной карточкой композитора. Первым ее исполнил легендарный Ильхам Шакиров.

С юбилеем Сайяра Знатдиновича поздравили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов. Приехал на вечер и земляк юбиляра– глава местного самоуправления села Ключищи (Суыксу) Нижегородской области Рамиль Мусин.

Равиль Калимуллович вручил Сайяру Хабибулину медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Указ о награждении был подписан Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым 15 января – в день 90-летия композитора.

«На ваших мелодиях выросло не одно поколение. Вы написали музыку к десяткам песням, которые звучали на наших первых свиданиях, затем на свадьбах и семейных праздниках. Всегда с восхищением смотрю на то, как виртуозно вы играете на пианино, рояле. Татарскому народу очень нужны ваши мелодии. Слушая их, забываешь о жизненных трудностях, неурядицах, они дают нам силы, поднимают настроение», — сказал Равиль Ахметшин и пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

Рамиль Мусин поделился воспоминаниями о том, как в 80-е годы Сайяр Хабибулин с группой «Хыял» приехал с гастролями в родную деревню Суыксу. «Ваши выступления нас очень впечатлили, мы тогда были еще совсем молодые. Приезд вас, уже московских артистов, стал толчком к созданию в нашем районе нескольких музыкальных ансамблей, которые успешно выступали много лет», — подчеркнул он.

Жизнь и творчество Сайяра Хабибулина — пример глубокой и созидательной любви к избранному делу. Он написал больше пятидесяти лирических мелодий к татарским песням. На юбилейном концерте они вновь прозвучали в исполнении известных артистов татарской эстрады, которые приехали из Татарстана, Башкортостана и, конечно выступили московские артисты.

Из Республики Башкортостан Сайяра Знатдиновича приехал поздравить Идрис Газиев — народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, заслуженный артист России. Идрис Мударисович отметил, что знаком с композитором уже 35 лет. Впервые артист увидел его во время уфимских гастролей, где группа «Хыял» однажды дала подряд 19 аншлаговых концертов.

Из Татарстана приехали народный артист Республики Татарстан Асаф Валиев, заслуженные артисты Республики Татарстан — Алина Шарипжанова, Лилия Муллагалиева, а также Сюмбель Билалова, Ильнур Фасхутдинов. В исполнении Алины прозвучали две новые песни на музыку С.З. Хабибулина.

И, конечно, в концертной программе приняли участие московские артисты и музыканты: заслуженные артисты Татарстана Роза Хабибуллина, Альфина Ахматжан, Ильдар Салахов, певица Гульчачак Галямова и группа «Этносаунд» под управлением Талгата Хасенова, много лет сотрудничающая с композитором.

Роза Хабибулина (Шакирова) – певица, в репертуаре которой наибольшее количество песен на музыку Сайяра Хабибулина. Еще юной Роза начала петь в группе «Хыял», созданной композитором в 1985 году при Москонцерте. «Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы я не встретилась с вами. Спасибо Ильдару Хамитовичу Шигапову, который нас познакомил. Вы вывели меня на сцену, научили работать, общаться с людьми, переживали за меня. Всегда было приятно, когда меня принимали за вашу дочь. Вы для меня родной человек, всю жизнь отношусь к вам как к отцу. Спасибо вам!», — сказала Роза Жафяровна.

Мероприятие состоялось по инициативе и поддержке Полпредства Татарстана при содействии Министерства культуры Татарстана и Автономии татар Москвы.

Режиссером концертной программы стала Эльмира Сирачева.

В холле концертного зала ТКЦ Москвы организаторы представили выставку фотографий из личного архива Сайяра Хабибулина.

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