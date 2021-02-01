В Москве пройдет юбилейный концерт Сайяра Хабибулина

Концерт «Эзләдем, бәгърем, сине», посвященный 90-летию композитора Сайяра Хабибулина, пройдет 7 февраля в Москве, в Татарском культурном центре.
Название концерта – строка из песни «Эзләдем, бәгърем, сине», визитной карточки композитора. Первым ее исполнил легендарный Ильхам Шакиров.
Жизнь и творчество Сайяра Хабибулина — пример глубокой и созидательной любви к избранному делу. Он написал больше пятидесяти лирических мелодий к татарским песням.
На юбилейном концерте они вновь прозвучат в исполнении известных артистов татарской эстрады. Сайяра Знатдиновича поздравят:
Идрис Газиев — народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, заслуженный артист России;
Наиля Фатехова – заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана;
Асаф Валиев — народный артист Республики Татарстан;
Роза Хабибуллина, Алина Шарипжанова, Лилия Муллагалиева, Ильдар Салахов, Альфина Ахматжан — заслуженные артисты Республики Татарстан; Сюмбель Билалова, Гульчачак Галямова, Ильнур Фасхутдинов,
группа «Этносаунд» под управлением Талгата Хасенова.
Несмотря на серьезный возраст, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Сайяр Хабибуллин продолжает активно работать. «Душа у меня молодая, поэтому мое творчество пополняется новыми песнями и мелодиями. Ведь вся моя жизнь — в музыке», — говорит Сайяр Хабибулин.
Мероприятие состоится по инициативе и поддержке Полпредства Татарстана, при содействии Министерства культуры Татарстана и Автономии татар Москвы.
Начало в 16.00.
Регистрация на концерт (бесплатно) по ССЫЛКЕ
Мероприятие пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Адрес: Малый Татарский переулок д. 8.
Телефон для справок: 8(495) 951-87-59