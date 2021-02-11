В Москве сегодня стартуют Дни татарского кино

Сегодня в Москве стартуют Дни Татарского кино. Они пройдут с 11 по 13 февраля 2021 года. Мероприятие организуют «Татаркино» при содействии Полномочного представительства РТ в РФ и татар Москвы.

Московским татарским зрителям представят четыре киноновинки – полнометражные фильмы «Сөмбел» и «Әпипә» и короткометражные «Остазбикә» и «Нигез йорт».

Интересным дополнением к кинопоказам станут встречи с творческой командой данных фильмов. Среди них заслуженные артисты Татарстана, актеры театра им. К.Тинчурина Зульфия Валеева и Ирек Хафизов, актер Альметьевского татарского государственного драматического театра Динар Хуснутдинов, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова, председатель союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров.

Официальное открытие Дней татарстанского кино состоится 11 февраля в Центральном доме кино Союза кинематографистов России.

Для посещения показов необходимо только пройти предварительно регистрацию отдельно на каждый фильм.

ПРОГРАММА

11 февраля – мюзикл «Əпипǝ» (12+).

Комедийная история о том, как женская музыкальная группа «Əпипǝ» выезжает в гастрольный тур по республике, который сопровождается неожиданными поворотами и событиями. В безвыходной ситуации артистки снимают маски и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами.

В фильме играют актеры Тинчуринского театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Валеева, а также известные исполнители татарской эстрады – Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллина, Ляйсан Махмутова, Ляйсан Закирова, Гульшат Имамиева, Алсу Сунгатуллина и Фарида Ахметшина. (2019 г., 100 мин.)

Начало в 18.00.

Адрес: ул. Васильевская, д. 13 (ЦДК).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЛЬМ

12 февраля – драма «Сөмбел» (12+).

Фильм снят по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам».

По сюжету Сөмбел и Булат влюбляются друг в друга, у них рождается ребенок. Но Булат предает их чувства. Со временем он понимает свою ошибку, но исправлять уже слишком поздно. Тем временем не в силах простить ложь, Сөмбел с маленьким сыном отправляется к родственникам в Бухару…

В главных ролях: Сабина Асанова, Динар Хуснутдинов, Альдар Валеев. Режиссеры: Рашид Маликов, Рамиль Фазлиев. (2020 г., 80 мин.)

Начало в 19.00.

Адрес: ул. Малый Татарский пер., д. 8 (ТКЦ г. Москвы).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЛЬМ

13 февраля – драма «Остазбикә» (16+) по мотивам произведений классика татарской литературы Гаяза Исхаки.

Молодой мулла Вахид во время одной из своих прогулок замечает девушку Сагиду, которая приехала в деревню с подругами. Познакомившись, он открывает в ней человека с родственной душой. Молодые люди женятся, живут счастливо несколько лет, но дети в семье так и не появляются. Сагида начинает замечать постепенное отчуждение Вахида, причиняющее женщине душевную боль. Оставить любимого мужа без наследника она не может. Мудрая и любящая Саида принимает самое сложное решение в своей жизни.

Режиссёр: Ренат Каримов – Сайга.

На фестивале афганского кино «Ладжвард» картина «Остазбикә» выиграла в номинации «Лучший мусульманский фильм из России». (2019 г., 26 мин.)

Начало в 16.00.

Адрес: ул. Малый Татарский пер., д. 8 (ТКЦ г. Москвы).

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЛЬМ

13 февраля – драма «Нигез йорт» (12+) по мотивам одноименного произведения татарского писателя Галимьяна Гильманова.

Сания эби живет в башкирской деревне и ждет в гости из Владивостока дочь Энже с семьей. Дети приезжают и уговаривают маму переехать жить к ним. Она отказывается уехать из родных краев. Чтобы мама не жила она, дочь предлагают ей переехать в дом престарелых. Ради спокойствия Энже, главная героиня соглашается. Однако в жизни всегда есть место для счастья, и Сания эби обретает его.

В главных ролях: актеры Туймазинского драматического театра, народные артисты Башкортостана Римма Ключарева и Алик Зайлалов.

Режиссёр: Насур Юрушбаев. Короткометражная драма стала лауреатом Международного фестиваля «Мы вместе–2018» (г. Аланья, Турция) в номинации «Лучшая актерская работа». (2018 г., 28 мин.)

Адрес: Москва, Малый Татарский пер., д. 8, Татарский Культурный Центр Москвы.

tatarlar.info