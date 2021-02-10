В Москве возложат цветы к памятнику Мусы Джалиля

15 февраля (понедельник) – в день рождения Мусы Джалиля – в Москве пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою с участием роты почетного караула Преображенского полка.

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения великого поэта.

Организатором мероприятия выступает Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

В церемонии примут участие члены Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, представители управы района «Зябликово», Совета ветеранов, Совета муфтиев России, Автономии татар Москвы, общественность.

Всех неравнодушных к памяти поэта-героя приглашаем принять участие в церемонии.

Начало в 13.00.

СПРАВКА

Великий татарский поэт Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. С 1927 года по 1942 год он жил, учился и работал в Москве. В 1931 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством.

Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.

В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года.