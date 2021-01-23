В мусульманских учебных заведениях Татарстана пройдут олимпиады по татарскому языку, литературе и истории

В Татарстане среди учащихся медресе и исламских вузов пройдет республиканская олимпиада по татарскому языку, литературе и истории в рамках Года родных языков и народного единства по инициативе и при поддержке ДУМ РТ и Российского исламского института.

Олимпиаду проведут по 3 направлениям – татарскому языку, татарской литературе и истории татарского народа. Основной целью проведения интеллектуальных соревнований является создание дополнительных условий для изучения, сохранения и развития татарского языка, формирования у подрастающего поколения интереса к изучению языка, воспитания уважения к татарской культуре, совершенствования культуры речи.

Олимпиада по татарскому языку пройдет в письменной тестовой форме с выполнением отдельных заданий. Тест включает в себя вопросы по фонетике, лексикологии, морфологии, синтаксису и пунктуации.

Олимпиада по татарской литературе представляет собой защиту исследовательской работы и устный пересказ проповеди. Исследовательская работа должна быть написана по направлению «татарская литература и религия» объемом не более 20 страниц и отправлена не позднее 1 апреля 2021 года на электронную почту riitatkafedra@mail.ru. На защиту работы выделяется от 5 до 7 минут. Также предусмотрены вопросы от членов жюри. Затем участник в течение 10 минут должен будет устно рассказать содержание заранее подготовленной проповеди на свободную тему. Олимпиада по истории татарского народа заключается в прохождении тестирования и выполнении отдельных заданий, предусматривающих работу с источниками.

По условиям конкурса в олимпиаде смогут принять участие по 1 студенту в каждой номинации от СПО, от вузов – до 3 человек.

Желающим принять участие в олимпиаде необходимо отправить заявку с указанием ФИО, контактного телефона, электронного адреса, учебного заведения, направления олимпиады, темы научно-исследовательской работы (для тат. литературы) и преподавателя до 1 апреля 2021 года riitatkafedra@mail.ru .

Победители и призёры будут определены по результатам олимпиады в каждом из 3 направлений отдельно.

dumrt.ru