В Музее-мемориале ВОВ пройдет пресс-конференция, посвященная 115- летию великого поэта Мусы Джалиля

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12 февраля 2021 года в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, филиале Национального музея Республики Татарстан, пройдет пресс-конференция, посвященная 115-летию со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля.

Дамир Данилович Натфуллин – заместитель министра культуры Республики Татарстан (10 минут); Татьяна Михайловна Малышева – внучка Мусы Джалиля, видеообращение (5 минут); Алиса Львовна Вяткина – и.о. Генерального директора Национального музея Республики Татарстан (10 минут); Назира Газизовна Фаттахова – директор музей-квартиры Мусы Джалиля (5 минут); Валентин Викторович Шихобалов – директор ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан»; Ильгиз Ильдарович Халиков – заместитель руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар (5 минут);

15 февраля 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В юбилейный год учреждения Министерства культуры Республики Татарстан запланировали более 50 мероприятий.

15 февраля, в День рождения поэта, на Площади 1-го Мая в 11.30 состоится традиционное возложение цветов к его памятнику при участии руководства республики, ежегодно проводимое Министерством культуры совместно с Союзом писателей и Национальным музеем Республики Татарстан. В полдень в Национальном музее пройдет торжественный вынос из фондов подлинника «Моабитских тетрадей», написанных поэтом в фашистских застенках. Только раз в году – 15 февраля – у жителей и гостей Казани есть возможность увидеть уникальный исторический памятник.

Так, благотворительный фонд «Новые имена», совместно с Министерством культуры РТ и средней специальной музыкальной школой при Казанской консерватории им. Н. Жиганова проведут фестиваль, посвящённый юбилею поэта. В концертах примут участие талантливые юные музыканты из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, прошедшие отбор и ставшие стипендиатами фонда в 2019-2021 годах. Также на выступления приедут стипендиаты из Москвы.

Концерты пройдут в малом зале Казанской Государственной консерватории, в Большом концертном зале им. С. Сайдашева и в Культурном центре «Сайдаш». Здесь прозвучат стихи Мусы Джалиля на татарском, русском и английском языках в исполнении лауреатов III Международного конкурса «Джалиловские Чтения».

В рамках декады в полилингвальном комплексе «Адымнар» пройдет «День подлинника». Ребята увидят уникальные «Моабитские тетради», состоится встреча с дочерью поэта – Чулпан Мусеевной Залиловой, – и, конечно же, будет звучать музыка, которую так любил Муса Джалиль, в исполнении юных музыкантов из Москвы и Казани. Перед концертами фестиваля, в рамках проекта Президентского гранта состоятся мастер-классы педагогов Московской консерватории профессора Н. В. Трулль, профессора М. В. Федотова и преподавателя Н. Л. Агеева.

Сотрудники Казанского ТЮЗа в социальных сетях прочтут отрывки из «Моабитской тетради». В Доме Татарской книги также запланирован цикл мероприятий, посвященных великому поэту. На 25 февраля запланирован совместный проект с Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан “Кто ты, Джалиль?”.

По инициативе Дома Татарской книги (Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш. Камала, филиал Национального музея РТ) летом на популярных локациях города пройдёт серия мероприятий «Джалиль LIVE» с живыми концертами и перформансами, с участием поэтов, музыкантов и актёров.

В течение года в социальных сетях пройдут мероприятия, посвященные дружбе двух великих татарских деятелей культуры – композитора Назиба Жиганова и поэта Мусы Джалиля – под хэштегами #110_лет_Назибу_Жиганову #115_лет_Мусе_Джалилю. Здесь будут представлены редкие аудио, видео и фото материалы.

В Музее-квартире Мусы Джалиля в течение года будут проходить лекции и музейные уроки о поэте-герое, в онлайн-формате совместно с ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» пройдёт круглый стол, посвященный юбилею Джалиля.

Приглашаем вас принять участие в пресс-конференции.

Аккредитация ведется по электронной почте: [email protected], Ленар Нагимов.