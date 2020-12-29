В начале 2020-го года на сайте муфтията Татарстана появилась новая рубрика — «Фетвы ДУМ РТ»

В начале 2020-го года на официальном сайте муфтията Татарстана появилась новая рубрика — «Фетвы ДУМ РТ». Раздел находится в режиме постоянного пополнения, но уже сейчас позволяет ознакомиться со множеством ответов на вопросы по семейному праву, торгово-имущественным отношениям, порядкам совершения поклонения, халялю, хадисоведению и пр. Темы фетв формируются по наиболее часто задаваемым вопросам, поступающим в мусульманский call-центр ДУМ РТ «Даруль ифта» и исходя из актуальных проблем мусульман Татарстана на тот или иной момент.

Всего в 2020 году подготовлено 73 фетвы. Из них 6 фетв были посвящены вопросам пандемии: правомерность джума-намаза в режиме онлайн, правомерность чтения джума-намаза на расстоянии и с защитной маской на лице, порядок проведения дженаза-намаза, джума-намаза и гает-намаза, правомерность использования спиртосодержащих средств для дезинфекции.

Фетвы выносятся шариатскими специалистами ДУМ РТ, полноценно владеющими наукой «Фикх», и утверждаются Муфтием Татарстана, председателем Совета улемов ДУМ РТ Камилем хазратом Самигуллиным. Фетвы ДУМ РТ соответствуют положениям мазхаба Имама Абу Ханифы. Также они переводятся на татарский язык.

Познакомиться с фетвами ДУМ РТ можно в рубрике «Фетвы ДУМ РТ» в разделе «Полезная информация» на русской и татарской версиях сайта муфтията. Также фетвы доступны в официальном канале Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в Telegram @kamil_hazrat, в соцсети «Instagram» на странице @darulifta и в Telegram на канале «Даруль-ифта Татарстан».

Вынесение богословских заключений по тем или иным вопросам является одной из основных функций муфтиев и муфтиятов. Термин «фетва» обозначает богословско-правовое решение в исламе по проблемам, которые актуальны для общества. Поэтому, в случае возникновения какого-либо вопроса, за решением или ответом необходимо обратиться к специалисту, который полноценно владеет наукой «Фикх».

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