В Нацбиблиотеке РТ будут храниться книги со всего мира, которые изданы на татарском языке

Президент Татарстана выделил грант размером в 27 млн рублей на покупку книг в Национальную библиотеку РТ. Об этом на фестивале «Вместе медиа» рассказала директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

«Национальная библиотека — это 3 млн 600 тыс. единиц хранения. Причем здесь есть порядка двух с лишним тысяч книг, которые являются объектами хранения культуры. <…> Закуплено книг на 27 млн рублей, это грант Президента», — отметила Тимерзянова.

Спикер подчеркнула, что в библиотеке будут храниться книги со всего мира, которые изданы на татарском или посвящены татарам. Нацбиблиотека РТ покупает эти издания и получает в дар.

Диляра Галеева

tatar-inform.ru