4 февраля в 13:00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится презентация книги «Тени Касимовского ханства». Здесь расскажут о книге, об экспедициях, поделятся впечатлениями об этой малоизвестной части татарского мира.

Издание приурочено к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Участники:

Василь Шайхразиев – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар;

Рушан Аббясов – заместитель Председателя ДУМРФ и СМР, генеральный директор издательства «Читай»;

Ренат Абянов – историк, руководитель Департамента культуры Духовного управления мусульман Российской Федерации;

Марат Сафаров – историк, журналист.

Справка Ныне в Рязанской области проживает около пяти тысяч татар, расселенных в восточных районах региона и исторически связанному с Касимовским ханством. Повседневная жизнь, ритуальные практики, взаимоотношения с соседями, особый хронотоп, уцелевшие памятники духовной и материальной культуры проступают сквозь природу края – ключи, реки, лес. Современные фотографии и тексты вступают в диалог со сбереженными семейными снимками. Издание рассчитано для широкого круга читателей, интересующихся современной жизнью татарского народа.

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