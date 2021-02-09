tatruen
Главная / Новости / В Нижнекамском мухтасибате провели курс по обучению азану
В Нижнекамском мухтасибате провели курс по обучению азану

В Нижнекамском мухтасибате провели курс по обучению азану

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 09.02.2021 0 3

6 февраля в нижнекамской центральной мечети «Джамиг» прошел экспресс-курс обучения азану. На ускоренное обучение призыву на молитву в течение нескольких часов одного дня пришли около 40 нижнекамцев в возрасте от 13 лет и старше.

Курс состоял из теоретической части и практической. Фикх учащимся разъяснял Райхан хазрат Назмутдинов, а произношению обучал Халиль хазрат Хайбрахманов.

На теории обучающимся рассказали о времни и месте азана, о том, кто и как должен его произносить. На практике каждый желающий смог произнести азан и тут же провести работу над ошибками. По результатам курса устазы  выбрали несколько человек, которые смогут произносить азан в Нижнекамских мечетях.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.