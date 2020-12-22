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В Нижнем Новгороде состоялся Гала-концерт фестиваля «Милли көй»

В Нижнем Новгороде состоялся Гала-концерт фестиваля «Милли көй»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 22.12.2020 0 24

18 декабря 2020 года в ДК «Железнодорожников» г. Нижний Новгород состоялся Гала-концерт ежегодного областного фестиваля-конкурса татарского народного творчества «Милли көй» в рамках проекта «Возвращение к истокам». Конкурс организован ОО «РНКАТНО» при поддержке Министерств культуры Республики Татарстан и Нижегородской области, Всемирного конгресса татар и ГБУК «Региональное управление культурно-образовательными проектами».

В рамках мероприятия прошло награждение сотрудников областной газеты «Туган як». Редактору Олегу Андержанову был вручена медаль Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом», а редакторам отделов и двум активистам РНКАТНО Благодарственные письма от Всемирного конгресса татар.

После состоялся насыщенный и яркий концерт победителей. Были среди них и совсем маленькие, как 10-летняя Камиля Жалилова, и люди среднего возраста. Все с удовольствием пели и плясали и играли.

В концерте участвовали и гости из Республики Татарстан: артисты НКЦ «Казань», дуэт «Фарида-Алсу» и Рафаэль Якупов.

nizgar.ru

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