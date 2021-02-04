В Ноябрьске готовятся к фестивалю татарской национальной культуры «Дуслык фестивале»

27 марта 2021 года в городе Ноябрьске ЯНАО пройдет «I региональный фестиваль татарской национальной культуры «Дуслык фестивале» (Фестиваль Дружбы)». Мероприятие посвящено 100-летию образования ТАССР и 5-летнему юбилею МОО ТНКА «Дуслык» города Ноябрьска.

Напомним, проект «Дуслык фестивале» признан победителем конкурса на предоставление субсидий национально-культурным автономиям и социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию программ в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений в 2020 году.