В Нур-Султане появилась улица имени Уали Халфина

В городе Нур- Султан Республики Казахстан появилась улица, названная в честь акмолинского купца 1 гильдии татарина Уали Халфина. Также в городе Нур- Султан уже есть улицы имени Мусы Джалиля и Сююмбике.

Для развития Акмолы, будущей столицы Казахстана, много сделала семья и потомки предпринимателя Уали Халфина (1834–1894), не жалевшего личных средств на содержание школ, больниц и библиотек.

Уали с сыновьями Башихтеном и Кашихтеном приехал в Акмолинск из Казани развивать торговлю, поднимать экономику Казахстана.

– Здесь он женился на Таурбале – дочери богатого скотовладельца из рода аргын Балкымбая. Она родила ему шестерых сыновей: Галиакпара, Галиаскара, Сыздыка, Абдрахмана, Карима, Рахымжана, – говорит Жамбыл Камелов, потомок Халфиных, директор общественной организации «Благотворительный фонд Х. Болганбаева». – Вторая супруга Галиакпара по имени Мастура была дочерью Бадыгуль. Бадыгуль – родная сестра Чокана Валиханова, которая вышла замуж за Аблая, сына старшего султана Акмолы Коныр Кулжи Кудаймендина, праправнука Тауке-хана. В свою очередь дочь Мастуры Рахима – моя бабушка. У нее родилась Гулнар, моя мама.

Наш край издавна входил в сис­тему Великого шелкового пути. С 1851 года Акмолинская станица стала крупным торговым цент­ром. Акмолинск, расположенный в центре транспорт­ных развязок, быстро рос и развивался. В нем проводились крупные ярмарки, на которых продавались товары из России, Центральной Азии, Индии и Китая. В 1907 году в Акмолинской области действовало более 100 ярмарок и «торжков» с торговым оборотом до 80 млн рублей – оборот по тем временам огромный! Тогда-то и приобрели большую известность купцы Галиакпар, Сыздык и Галиаскар Халфины.

Местными предпринимателями были выработаны устойчивые традиции меценатства и благо­творительности. Так, в 1898 году в Акмолинске было образовано общество попечения о начальном образовании. Активное участие в его финансировании принимал Уали Халфин с сыновьями. Кроме того, Халфины были членами городской управы, спонсировали пожарную службу, больницы, библиотеку, привозили и распространяли книги.

В 1907 году в Санкт-Петербурге молодая казахская интеллигенция начала издавать первую казахскую газету «Серке», и Халфины выступили ее меценатами. Мыржакып Дулатулы опубликовал в ней свою программную статью «Наша цель» – обращение к казахскому народу. Газета должна была пробудить сознание людей, способствовать развитию образования, открытию казахских школ.

Во время Первой мировой войны на фронт казахам-тыловикам акмолинцы, как и жители других регионов, отправляли гуманитарную помощь. Среди первых меценатов этой миссии были предприниматели Косщегуловы, Халфины, Юсуповы. Продукты, одежду, обувь везли на фронт Алихан Букейханов, Хайретдин Болганбаев и другие лидеры будущей Алашорды. После падения царизма они способствовали благополучному возвращению казахов-тыловиков на родину. Тогда же алашординцы с радостью отправили телеграмму из Минска в Казахстан: «…Наш лозунг – «демократическая республика» и земля тому, кто извлекает доход из нее скотоводством и земледелием».

Хайретдин Болганбаев стал одним из активных участников создания Алашского комитета в Акмолинске и позже его возглавил. Здесь же он познакомился со своей будущей супругой Рахимой, дочерью купца, единомышленника, племянницей Чокана Валихана.

– В советское время Хайретдин был репрессирован, отбывал ссылку в Архангельской области. Рахима в 1930 году с детьми Ериком (5 лет), Гульнарой (3 года), Сериком (1 год) в сопровождении двоюродного брата Нуркиша Халфина поехала за супругом, чтобы быть рядом с любимым. Таких преданных и смелых женщин в мире – единицы. Вот где проявился сильный дух казахских женщин, – рассказывает Жамбыл Кемелов.

Советская власть конфисковала все имущество Халфиных. В руки государства перешли особняки, торговые дома и караван-сараи, а самое главное – со временем все Халфины были изгнаны из родного города, где они родились и стали уважаемыми гражданами.

Долго помнили горожане необычный дом Галиаскара Халфина, сейчас на его месте, на пересечении улиц Абая и Бейбитшилик, находятся Академия государственного управления (бывшее здание Парламента РК) и памятник Абаю.

До революции этот дом был одним из красивейших в городе. Первый этаж с зарешеченными окнами и железными дверями магазина. Наличники окон, навес парадного крыльца и карнизы второго деревянного этажа были украшены затейливым резным кружевом. Сам хозяин, которого из-за его рыжей бороды называли Кызылсакал, проживал во флигеле. После прихода советской власти дом отдали под казахско-татарский клуб, где проходили съезды мусульманского революционного актива, а также театральные постановки, затем в здании разместилась городская типография.

А на месте особняка Сыздыка Халфина по проспекту Республики сейчас располагается гостиница «Турист», площадь дома Галиакпара Халфина занимает библиотека им. М. Ауэзова на проспекте Богенбай-батыра.

Аксакал-старожил Ырысалды Белгибай сообщал о благородстве и доброте купцов Халфиных. В голодные годы его деда Омарбая они взяли к себе на работу, дали питание, одежду, жилье. Халфины жили по обычаям казахов, помогали нуждающимся, бедным, раздавали еду и одежду.

У одного из сыновей Уали – Галиакпара – были от первой супруги дочери Майра, Рабига и сын Ибрагим. Дочь Рабиги Сарвар Мухамадеева окончила Московский сельскохозяйственный институт по специальности «землеустроитель». Дети, внуки, правнуки Болганбаевых живут в столице, Алматы, Актобе.

Потомки Халфина много сделали во благо Казахстана. Сын Рахимы Халфиной и Хайретдина Болганбаева Ерик Болганбаев был участником Великой Отечественной, имеет награды, долгие годы работал заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КП Казахстана. Их дочь Гулнар работала директором Сабундинской средней школы Коргалжынского района Акмолинской области, стала кавалером ордена Ленина, отличником народного образования. Их сын Мурат начинал зоотехником, затем стал директором совхоза в Коргалжынском районе, работал в Министерстве сельского хозяйства.

Внук Башихтена Халфина Нурлан Башихтинов живет в Алматы. Он ветеран-»афганец», имеет боевые и правительственные награды. Награжден Почетной грамотой Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева за участие в обустройстве нового областного центра – города Талдыкоргана.

Сыновья Галиаскара Халфина тоже известные люди. Халит – участник Великой Отечественной войны, возглавлял шахту «Михайловская», объединение «Карагандауголь». В Караганде в его честь установлена мемориальная плита на одном из домов на бульваре Мира.

Среди потомков Уали есть и ­художественно одаренные личности. Это художник-авангардист Рустем Халфин.

Особая страница в родословной Халфиных отведена детям дочери Сыздыка и Зайтуны – Карпыковым. Сакен Карпыков – основатель и проректор Архитектурно-строительной академии. Абай Карпыков стал продюсером сериалов «Перекрес­ток», «Саранча», кинофильмов «Влюбленная рыбка», «Фара». Картины художника Аблая Карпыкова, выпускника Московского архитектурного института, экспонировались на выставках в Алматы и Нур-Султане, а также за рубежом.

Уали Халфин с супругой Таурбалой, их сын Галиакпар с супругой Мастурой покоятся на мусульманском кладбище столицы.

В настоящее время многие потомки Уали – Камеловы, Болганбаевы, Халфины, Башихтиновы, Сыздыковы, Каримовы, Карпыковы, Кокорины, продолжая семейные традиции, трудятся в Нур-Султане.

Они мечтают, чтобы одна из улиц столицы Казахстана была названа в честь их знаменитых акмолинских предков – братьев Халфиных, сыновей Уали.