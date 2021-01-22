В Нурлате Год родных языков и народного единства стартовал с большого праздничного мероприятия

В городском Дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный старту Года родных языков и народного единства. Мероприятие прошло с участием народов разных национальностей, проживающих в нашем районе.

Знакомство с культурой многонационального Нурлата жители района начали с фойе Дворца культуры. Там расположилась выставка ручных работ различных национальностей, где нурлатцы смогли познакомиться с их традициями и обычаями.

Также они смогли присоединиться к импровизированному празднику гусиного пера Нурлатского местного отделения Всемирного конгресса татар. Каждый стал гостем татарской деревни, вместе с бабушками в белоснежных платках, женщинами в калфаках почистили гусиное перо, изготовили подушки.

На мероприятии присутствовал глава района и города Алмаз Ахметшин, он поприветствовал участников концерта и отметил, что в нашем районе испокон веков дружно живут народы разных национальностей. В объявленный Президентом РТ Год родных языков и народного единства, в Нурлатском районе планируем провести порядка 150 официальных мероприятий, добавил Алмаз Ахметшин.

На сегодняшний день дружная семья Нурлата объединяет 17 разных национальностей, где большинство составляют татары, русские и чуваши. Чтобы сохранить свой родной язык, культуру, национальные традиции и обычаи, не важно, где ты живешь, любовь к своей нации, гордость за нее должны быть в сердце.

Например, выступления ансамбля “Армения моя”, созданного на нурлатской земле, перенесли нурлатцев на величественные горы Армении. Ансамбль, объединивший детей и взрослых, напомнил одну большую дружную семью.

«Сегодня на сцене выступили порядка 25 наших соотечественников, они представители нескольких семей. Мы хотя и не кровные родственники, но на нурлатской земле живем как близкие родные. В семьях разговариваем только на своем родном языке. Очень скоро в Доме дружбы народов планируем открыть и воскресную школу, где собираемся давать нашим детям уроки на своем языке. Нурлатская земля для нас стала близкой, как родина», – говорит Вардуи Арутюнян.

В полной мере раскрыли языковое и художественное мастерство жителей района и выступления, подготовленные талантами района на сцене. Бурными овациями встретили песни и танцы народов разных национальностей, в исполнении представителей разных поколений на профессиональном уровне.

Так в Нурлате дали старт Году родных языков и народного единства! Концерт объединил и показал богатство национального достояние разных народов, которые проживают в районе.

Лилия Мубаракшина

nurlat-tat.ru