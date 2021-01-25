В Нурлате подвели итоги конкурсов «Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021»

23 января, на базе городской школы №4 прошла торжественная церемония награждения учителей, принимавших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2020».

За звание лучшего в своей профессии боролись 14 педагогов района, из них четверо – молодые специалисты, стаж которых составляет менее трех лет.

В течение нескольких дней конкурсанты показали мастер-класс, урок и внеклассное мероприятие.

По итогам всех этапов конкурса жюри определило призеров и победителей. В номинации «Педагогический дебют» победителем стала Ольга Трофимова, учитель начальных классов школы №2.