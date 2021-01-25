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В Нурлате подвели итоги конкурсов «Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021»

В Нурлате подвели итоги конкурсов «Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 25.01.2021 0

23 января, на базе городской школы №4 прошла торжественная церемония награждения учителей, принимавших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2020».

За звание лучшего в своей профессии боролись 14 педагогов района, из них четверо – молодые специалисты, стаж которых составляет менее трех лет.

В течение нескольких дней конкурсанты показали мастер-класс, урок и внеклассное мероприятие.

По итогам всех этапов конкурса жюри определило призеров и победителей. В номинации «Педагогический дебют» победителем стала Ольга Трофимова, учитель начальных классов школы №2.

На 3-м месте учитель начальных классов гимназии Анастасия Клявлина и учитель родного татарского языка гимназии Гулия Шайхутдинова, 2-е место заняла учитель физики школы №4 Зиля Хисматова, обладателем звания «Учитель года – 2021» стала учитель английского языка гимназии Элеонора Хусаинова.

Здесь же состоялось чествование призеров и победителей конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021».

Звания «Воспитатель года – 2021» удостоилась Разиля Шайхутдинова, воспитатель детского сада «Камыр Батыр», победителем конкурса в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения» признана Эльмира Ибляминова, воспитатель детского сада «Солнышко». Второе место заняла воспитатель детского сада «Буратино» Анастисия Цыганова, на 3-м месте – Зухра Савич из «Алсу».

nurlat-tat.ru

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