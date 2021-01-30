В Нурлате работает выставка «Шамаиль моей семьи»

29 января 2021 года в образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина состоялось торжественное открытие выставки «Шамаиль моей семьи».

Выставка была организована в Нурлате впервые. Она будет работать в течение недели до следующей пятницы. Ознакомиться с семейными реликвиями нурлатцев сможет каждый желающий в дневное время.

«На выставке по трем номинациям представлено 90 работ, это – сами шамаили, их фотографии и творческие работы, посвященные истории создания или приобретения семейных реликвий. Выставку мы организовали в рамках Года родных языков и народного единства для популяризации мусульманской культуры и татарского творчества», – сказала организатор выставки руководитель Нурлатского отделения Всемирного конгресса татар Альфия Галаутдинова.

На церемонии открытия приняли участие руководитель исполкома района Рафис Хамзин и имам-мухтасиб Наиль хазрат Абулханов. Они отметили большую значимость выставки в изучении наследия татарского народа, сохранение традиций, национального колорита.

На мероприятие были приглашены и обладатели шамаилей, они знакомили присутствующих с интересной историей семейных ценностей. Например, учитель родного языка городской школы №9 Гулюса Шамсуварова представила шамаиль с вековой историей. Активное участие приняли и представители детского садика «Сказка» под началом заведующей Файрузы Якуповой.

Мероприятие закончилось награждением. Каждого участника выставки отметили Благодарственными письмами.

Гузель Садыкова

nurlat-tat.ru