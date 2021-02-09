В Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыйри Санкт-Петербурга возобновляются курсы по татарскому языку

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с преподавателем татарского языка Алиной Хайруллиной.

На встрече стороны договорились об организации курсов по татарскому языку для различных возрастных групп и проведении культурно-просветительских мероприятий в Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыйри в Санкт-Петербурге.

В Образовательно-культурном центре после пандемии возобновятся бесплатные курсы татарского языка для всех желающих и без ограничения по возрасту и уровню знаний. Занятия будут проводится по субботам с 15 до 17 часов. Срок обучения – 3 месяца. По окончании курсов выдается сертификат КФУ.

Обучение будет проводить методист центра — Хайруллина Алина Дамировна, тел.+7(951)0611935, а[email protected] Записаться на курсы можно по указанному номеру телефона и электронному адресу.

Начало занятий 27 февраля в 15 часов в Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыйри в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (В.О., 11 линия, д. 14/39, пом.2).

Хайруллина Алина Дамировна родилась и выросла в Казани. Аспирантка Казанского Федерального Университета, Института филологии и межкультурной коммуникации «Отделение тюркология». Является обладательницей титула «Зыялы кыз» конкурса «Татар кызы- 2012» в Казани, победительница республиканского конкурса «Ученик года». Также, победительница конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан— 2016» и лучший выпускник КФУ. В настоящее время работает учителем русского языка и литературы МОБУ СОШ ЦО «Кудрово».

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