В Омске пройдет праздник татарского костюма

В Центральной городской библиотеке (бульвар Победы, 4) состоится этнодефиле с представлением народных костюмов и коллекции авторской одежды.
Праздник “Народные мотивы: татарский национальный костюм” проводит женская общественная организация “Ак калфак”. Организация действует при омской татарской национально-культурной автономии “Сибирь”.
В программе праздника: представление костюмов, коллекция авторской одежды, этноселфи и фотосессии в национальных костюмах, выставка литературы и книжное дефиле.
Старт мероприятия – 6 февраля, в 14:00. Вход свободный для всех желающих.