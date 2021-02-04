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В Омске пройдет праздник татарского костюма

В Омске пройдет праздник татарского костюма

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 04.02.2021 0 3

В Центральной городской библиотеке (бульвар Победы, 4) состоится этнодефиле с представлением народных костюмов и коллекции авторской одежды.

Праздник “Народные мотивы: татарский национальный костюм” проводит женская общественная организация “Ак калфак”. Организация действует при омской татарской национально-культурной автономии “Сибирь”.

В программе праздника: представление костюмов, коллекция авторской одежды, этноселфи и фотосессии в национальных костюмах, выставка литературы и книжное дефиле.

Старт мероприятия – 6 февраля, в 14:00. Вход свободный для всех желающих.

omskgazzeta.ru

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