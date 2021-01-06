В Пензе началась подготовка к конференции к 100-летию профессора Э.Р. Тенишева

16-19 декабря 2020 года по приглашению Татарской национально-культурной автономии, краеведческих структур Пензенской области и Республики Мордовия и по поручению руководства Исполкома Всемирного конгресса татар в Пензенской области побывал председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар А.А. Бурханов.

В рамках этой поездки он принял участие в работе Оргкомитета по подготовке Международной научно-практической конференции, посвященной к 100-летию со дня рождения известного советского, российского и татарского ученого-тюрколога, член-корреспондента АН СССР, доктора филологических наук, профессора, уроженца Пензенской области Эдхяма Рахимовича Тенишева.

Заседание Оргкомитета по подготовке форума прошло 16 декабря 2020 года в офисе Татарской национально-культурной автономии. Открыл заседание руководитель Оргкомитета, председатель ТНКА Пензенской области и депутат Пензенской городской Думы Ж.З. Туктаров.

На обсуждение членов Оргкомитета он вынес следующие вопросы:

Рассмотрение и утверждение основных направлений работы секций конференции. Принятие проекта информационного письма с внесенными коррективами. Утверждение логотипа конференции. Обращение с инициативой о присвоении одной из улиц г. Пензы имени Э.Р. Тенишева.

На заседании Оргкомитета из 24-х членов участвовали 12 специалистов, ученые, краеведы и общественные деятели. Среди них: Ягов Олег Васильевич, заместитель Председателя Правительства Пензенской области, доктор исторических наук, профессор; Белорыбкин Геннадий Николаевич, директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, профессор; Куряев Рашид Рифатович, генеральный директор КПЦ имени Х.Д. Тенишевой; Биккинин Ирек Дамирович, историк, краевед (Республика Мордовия); Барыкина Ирина Викторовна, начальник Управления развития; Канакина Галина Ивановна, заведующая кафедрой Русского языка и методики преподавания русского языка Пензенского госуниверситета, кандидат педагогических наук, профессор; Гагаев Павел Александрович, профессор кафедры педагогики и психологии Пензенского госуниверситета, доктор педагогических наук, профессор; Мухамеджанова Венера Фатиховна, начальник Управления воспитательной и социальной работы ПГУ, кандидат психологических наук, доцент; Мавлютов Ильдар Наилевич, заведующий кафедрой философии, истории и иностранных языков Пензенского государственного аграрного университета, кандидат исторических наук, доцент; Самочкина Гульназ Хуснулловна, заместитель Председателя РОО

«ТНКА Пензенской области», депутат Собрания представителей Пензенского региона.

Отметим: основными организаторами форума являются РОО «ТНКА Пензенской области», Правительство Пензенской области (Министерства культуры и туризма и Министерство образования), Всемирный конгресс татар, РОО «Общество татарских краеведов» РТ при участии Пензенского государственного аграрного университета.

От Всемирного конгресса татар в состав Оргкомитета форума в качестве сопредседателей вошли руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидат филологических наук Д.Ф. Шакиров и председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов.

В своем выступлении заместитель Председателя Правительства Пензенской области, профессор О.В. Ягов внес поправки в проект информационного письма, предложении о проведении конференции в рамках Года культурного и духовного наследия в Пензенской области, подготовки фильма об Э.Р. Тенишеве, а также предложил организовать выставку про ученого в Пензенском краеведческом музее.

Бурханов А.А. от лица Всемирного конгресса татар и РОО «Общество татарских краеведов» предложил ввести в проект направление «Татарское краеведение в Окско-Сурском междуречье» с просьбой выступить по данной тематике на пленарном заседании двум докладчикам, а также организовать работу секции (с двумя подсекциями) с целью рассмотрения истории татарских сел и развития этнотуризма, жизни и деятельности выдающихся татар – уроженцев Пензенской и сопредельных областей и республик Окско-Сурского междуречья.

А.А. Бурханов также выразил готовность издать сборник по теме направления. Также он предложил официальным органам власти и ТНКА Пензенской области объявить 2021 год Годом Э.Р. Тенишева в регионе, что позволит провести конференции и конкурсы в татарских школах, селах и музеях, праздники шеджере (родословных), установления мемориальных досок памяти известных татар, присуждать стипендии и премии. Также было предложено подготовить сертификаты для участников и проект резолюции конференции.

Краевед-исследователь из Мордовии И.Д. Биккинин предложил создать родословную Тенишевых на баннере.

Профессор Гагаев П.А. предложил составить проект программы пленарного заседания, включив доклады по основным направлениям и поддержал идею усиления содержания конференции с учетом национального фактора Пензенской области. Профессор Г.Н. Белорыбкин также обратился с просьбой усилить краеведческое направление конференции.

По итогам заседания были приняты следующие решения:

I. Утвердить проект информационного письма с 7 направлениями и 2 мастер-классами в рамках проведения конференции.

Жизнь и деятельность профессора Э.Р. Тенишева – выдающегося советского и российского тюрколога, татарского общественного деятеля. Философия и психология тюркского мира. Выдающиеся татарские деятели науки, культуры и истории Поволжья. Преподавание родного языка и родной литературы в вузе и школе. Этногенез народов Поволжья. Тюркские, славянские и финно-угорские народы в историческом измерении. Татарское краеведение в Окско-Сурском междуречье.

Запланированы мастер-классы:

Роль краеведческих изданий Пензенской области в воспитании патриотизма и толерантности у молодого поколения. Изучение жизни и деятельности выдающихся земляков (на примере Э.Р. Тенишева).

II. Был утвержден логотип форума.

III. Принято обращение в Пензенскую городскую Думу с просьбой о присвоении одной из улиц г. Пензы им. Э.Р. Тенишева.

IV. Внести поправки в информационное письмо конференции и его разослать по регионам.

V. Провести конференцию в рамках Года культурного и духовного наследия.

VI. Подготовить фильм об Э.Р. Тенишеве.

VII. Подготовить материалы об Э.Р. Тенишеве для организации выставки на базе Пензенского краеведческого музея.

VIII. Подготовить резолюцию, проект программы конференции, сертификаты для участников, а также баннер с родословной Тенишевых.

В рамках заседания Оргкомитета форума, а также встреч с краеведами Пензенской области и Мордовии А.А. Бурханов от лица руководства Всемирного конгресса татар и Общества татарских краеведов вручил пакеты с книгами и благодарственные письма и грамоты краеведам и общественным деятелям: Туктарову Ж.З., Алюшеву Р.Х., Биккинину И.Д., Зюзину Ф.М., Акжигитову А.К.М., Тенишеву А.С., Абдуллиной Р.Х., Акжигитову Б.У.

Также он от Исполкома ВКТ передал 300 книг по истории и культуре татар, татарскому языку и литературе в ТНКА Пензенской области для раздачи в библиотеки и школы области.

В ходе поездки А.А. Бурханов посетил школы и музеи в г. Пензе, Каменском, Белинском, Пачельминском, Кузнецком и Сосновоборском районах Пензенской области.

Состоялись встречи и договоренности о дальнейшей работе в рамках развития татарского краеведения, изучения истории татар и татарских сел региона, о проведении научно-практических конференций. Об этих встречах и об истории сел региона мы продолжим разговор в следующих публикациях.

Информация А.А. Бурханова