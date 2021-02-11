В Пензе состоится Международная научно-практическая конференция к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева

21-23 апреля 2021 года в г. Пензе состоится Международная научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева», уроженца города Пензы, организатора советской и российской тюркологической школы, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР.

Организатором конференции выступит РОО «ТНКА Пензенской области» при поддержке Правительства Пензенской области и Всемирного конгресса татар .

К участию в конференции приглашаются учёные и специалисты – лингвисты, философы, историки, археологи, этнографы, искусствоведы, культурологи, экологи, экономисты, демографы, краеведы, а также предприниматели, представители туристических организаций и СМИ, работники музеев, заповедников и органов культуры, преподаватели вузов и СПО, аспиранты, магистранты, учителя школ, гимназий, активисты общественных, ветеранских и молодёжных организаций.

Присылайте Ваши заявки и статьи (форма заявки и требования к статье представлены в информационном письме) на адрес электронной почты Оргкомитета конференции: [email protected] .

Более подробная информация представлена в информационном письме. По вопросам подачи заявок на участие обращаться к ответственному секретарю: Самочкиной Гульназ Хуснулловне, +79875016926.

P.s. Публикация материалов будет осуществляться бесплатно.

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