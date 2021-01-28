В Пензенской области состоялось заседание совета по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений

Под председательством главы администрации Каменского района Пензенской области Сергея Иосифовича Юркина 27 января 2021 года состоялось совместное заседание совета по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.

В заседании приняли участие представители религиозных объединений, некоммерческих организаций и силовых структур. Также в совет по гармонизации межэтнических отношений входит и Пензенская региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» .

За круглым столом Председатель ПРОО «Ак калфак» Эльмира Васильева рассказала о деятельности организации, показала видеоотчет о проделанной работе, рассказала о планах на 2021 год.

Сергей Иосифович поблагодарил Э.Васильеву за проделанную работу в деле сохранения национальных традиций татарского народа.

Главной темой встречи стала тема организации работы по сохранению культурно-национальных традиций, духовно – нравственному воспитанию молодежи, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в рамках объявленного в Пензенской области Года культуры и духовного наследия.