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В Перми состоится презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину»

В Перми состоится презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 26.01.2021 0 3

4 февраля 2021 года в 10:00 часов в Библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину», изданного в конце 2020 года и посвященного 75-летию Победы над фашисткой Германией. Мероприятие проводится Татарской национально-культурной автономией города Перми.

В программе:

  1. Презентация книги «Пермские татары в боях за Родину».
  2. Выступление родных и близких участников Великой Отечественной войны, представленных в книге. Награждение благодарственными письмами, активных участников, оказавших помощь в написании и издании книги.
  3. Подведение итогов ежегодного конкурса на «Лучшую татарскую семью города Перми-2020».
  4. Обмен мнениями и чаепитие участников презентации.

Книга «Пермские татары в боях за Родину» написана на основе результатов проведенных исторических исследований вклада татарского народа, в том числе Пермской области, бывшей Молотовской — уральской кузницы в Победу в Великой Отечественной войне, издана большим тиражом в издательстве «Медина» г. Москва.

На презентацию приглашены руководители Пермского края, г. Перми, Духовного управления мусульман РФ.

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