В Перми состоится презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину»

4 февраля 2021 года в 10:00 часов в Библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину», изданного в конце 2020 года и посвященного 75-летию Победы над фашисткой Германией. Мероприятие проводится Татарской национально-культурной автономией города Перми.

В программе:

Презентация книги «Пермские татары в боях за Родину». Выступление родных и близких участников Великой Отечественной войны, представленных в книге. Награждение благодарственными письмами, активных участников, оказавших помощь в написании и издании книги. Подведение итогов ежегодного конкурса на «Лучшую татарскую семью города Перми-2020». Обмен мнениями и чаепитие участников презентации.

Книга «Пермские татары в боях за Родину» написана на основе результатов проведенных исторических исследований вклада татарского народа, в том числе Пермской области, бывшей Молотовской — уральской кузницы в Победу в Великой Отечественной войне, издана большим тиражом в издательстве «Медина» г. Москва.

На презентацию приглашены руководители Пермского края, г. Перми, Духовного управления мусульман РФ.