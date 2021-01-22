В Петрозаводске отметили уникальную практику по формированию культуры мира в дошкольных образовательных учреждениях

Вчера, 21 января, на городском совещании с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций был представлен этнокультурный проект «Рецепт дружелюбного сотрудничества», который реализуется в Петрозаводске при поддержке Фонда президентских грантов. Своим опытом эффективного взаимодействия поделились участники онлайн-встречи – педагоги и руководители детских садов, специалисты Администрации Петрозаводска, представители Общественной Палаты Карелии.

Председатель КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева поблагодарила за интерес к проекту руководителей и воспитателей детских садов №22, №24, №34, №72, №111, а также дошкольных групп средней школы №35. Она продемонстрировала педагогическому сообществу дидактический материал, направленный на формирование культуры мира у ребят 5-7 лет. В основу книжки-раскраски «Рецепт дружбы» легли рассказы о национальной кухне девяти этносов, проживающих на территории нашей республики, — азербайджанцев, армян, грузин, евреев, марийцев, поляков, татар, украинцев и эстонцев Карелии.

— Мы открыты к сотрудничеству со всеми детскими образовательными учреждениями и надеемся, что опыт, который все получили, будет использован в дальнейшем. Издана тысяча экземпляров учебных пособий, и мы готовы передать их в детских сады Карелии для использования в работе, — отметила Фарида Фадеева.

Партнёры проекта отметили уникальность практики, которая способствует познанию культурного многообразия нашей республики, и высказали ряд предложений для тиражирования успешных идей.

Доктор политических наук, профессор ПетрГУ, член Общественной Палаты Карелии Мария Питухина пригласила образовательные учреждения принять участие в подготовке сборника по итогам научно-практической конференции «Многообразие культур и многоконфессиональность — пути сотрудничества и взаимодействия», представив свои методические наработки в сфере гармонизации межнациональных отношений.

Начальник городского управления общественных связей Жанна Малеева рассказала о механизмах взаимодействия Администрации Петрозаводска с некоммерческими организациями, отметив эффективность онлайн-площадки муниципальной системы образования и самих учреждений для распространения опыта и популяризации деятельности НКО.

Председатель Общественной Палаты Карелии Любовь Кулакова выразила участникам проекта большую признательность за создание одной из лучших практик социального конструирования, которая уже встроена в реальную жизнь.

Благодарственными письмами Общественной Палаты Республики Карелия отмечены специалисты дошкольных образовательных учреждений:

— Шамшина Оксана Евгеньевна, заведующий МДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 34 «Радуга»;

— Федорец Алла Юрьевна, старший воспитатель МДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 34 «Радуга»;

— Прожеева Елена Владимировна, директор МОУ «Средняя школа №35»;

— Короткова Ирина Юрьевна, старший воспитатель дошкольных групп МОУ «Средняя школа №35»;

— Кузькина Наталья Александровна — заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 111 «Сказка»;

— Саранчук Елена Яковлевна — воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 111 «Сказка»;

— Бондарь Марина Викторовна — воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 111 «Сказка»;

— Лапина Наталья Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад № 72»;

— Малыш Наталья Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 72»;

— Шлибурене Анна Феликсовна — заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Яблонька»;

— Никонова Марина Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Яблонька»;

— Рагимова Амия Насировна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька»;

— Малетина Ольга Васильевна, воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька».