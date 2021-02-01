В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча Рената Валиуллина с председателем ТНКА Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с председателем Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым.

В ходе беседы были затронуты вопросы организации и проведения культурно-просветительских мероприятий в 2021 году, ход ремонтных работ в Татарском культурном центре. Отдельно обсудили предстоящую Всероссийскую перепись населения.

В завершении встречи стороны обсудили темы национально-культурного характера и сохранение, развитие и популяризацию татарской культуры в регионе.

tatspb.tatarstan.ru