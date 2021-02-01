tatruen
Главная / Новости / В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча Рената Валиуллина с председателем ТНКА Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым
В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча Рената Валиуллина с председателем ТНКА Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым

В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча Рената Валиуллина с председателем ТНКА Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 01.02.2021 0 1

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с председателем Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым.

В ходе беседы были затронуты вопросы организации и проведения культурно-просветительских мероприятий в 2021 году, ход ремонтных работ в Татарском культурном центре. Отдельно обсудили предстоящую Всероссийскую перепись населения.

В завершении встречи стороны обсудили темы национально-культурного характера и сохранение, развитие и популяризацию татарской культуры в регионе.

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.