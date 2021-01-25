В Прокопьевске приглашают на детский конкурс красоты и талантов «Татар кызы-2021»

7 марта 2021 года в ДК «Ясная поляна» г. Прокопьевска состоится детский конкурс красоты и талантов «Татар кызы-2021». В конкурсе примут участие 8 девочек от 8 до 12 лет из разных городов Кемеровской области.

Основной целью конкурса является сохранение культурного наследия татарского народа, развитие и пропаганда национальной культуры и родного языка, а также развитие творческого потенциала личности.

Организаторы обещают веселую и праздничную атмосферу. Ожидается выступление татарского детского фольклорного ансамбля «Бахетле», который создаст обстановку радости и замечательного настроения для детей и взрослых.