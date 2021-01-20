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В рамках Года родного языка и народного единства в Нижнекамске стартовал проект «Татарча да яхшы бел!» («Знай хорошо татарский язык!»).

В рамках Года родного языка и народного единства в Нижнекамске стартовал проект «Татарча да яхшы бел!» («Знай хорошо татарский язык!»).

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 20.01.2021 0 8

На занятии будут обучать базовым фразам и основным правилам грамматики. Первое занятие посетили сами библиотекари. Познакомились с русско-татарскими словарями, учились приветствовать, представляться и правильно составлять предложения. Присоединиться может любой желающий. Занятия проводит педагог с 23-летним стажем Гульнара Хайруллина. Курс рассчитан на 25 занятий. Уроки будут проходить два раза в месяц.

Изучать татарский язык можно и в онлайн-формате. В аккаунте Instagram Центральной библиотеки @kitap_nk стартовал новый проект #ТatarTime. Обучение будет проходить два раза в месяц.

e-nkama.ru

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