Культура — это определенная ступень развития общества, уровень развития творческих сил, способностей человека, материальных и духовных благ, созданных народом. В рамках проекта “Дни татарской культуры в регионах Российской Федерации” созданы видеоуроки с элементами мастер-класса. Мастер-классы делятся на шесть частей: история, актерство, вокал, блогинг, кулинария, ручные работы. Каждая часть состоит из 6 уроков с подробным описанием и разъяснениями. Главными организаторами мастер-классов выступили Федеральная национально-культурной автономия татар и Молодежный центр “Идель” при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

“Культуру каждый воспринимает и усваивает по-своему. Богатая культура татарского народа служит формированию человека как личности»,- ознакомил с проектом председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов.

Проект предназначен для проживающих за пределами татар, так как не все смогли принять участие в офлайн проходящих мероприятиях. «Несмотря на это, у наших соотечественников есть желание в онлайн формате ознакомиться с татарской песней, национальными рукоделиями, историей. Поэтому этот проект очень своеобразный и интересный. Посмотреть эти видеоуроки могут все желающие. Я считаю, что это прекрасная возможность для людей, которые не смогут приехать в Казань. Через видео они смогут выполнить ручные работы и применять их в повседневной жизни», — отметила исполнительный директор автономии Миляуша Шарапова.

История татарского народа очень богата и содержательна. История, которая представлена на видео рассказывается на современном, молодежном языке, где уделяется внимание важным датам и личностям. Представить историю в легком формате — один из наиболее приемлемых для молодежи способов. «Татарин не знает своей истории», — часто мы слышим от старшего поколения такие слова. Для того чтобы узнать историю своего народа, уроки должны преподаваться в школах. А для жителей за пределами Татарстана таких возможностей нет, для этого им приходится покупать разные пособия. Мне кажется, мало кто умеет легко преподать историю татар, как участник нашего проекта Руслан Айсин», — рассказала о проекте PR-директор Татмедиа Лейсан Сафина. По театральному мастерству мастер класс проводит Резеда Салахова, по блогингу – Ринат Галиахметов, по вокалу – Айсылу Габдинова, по мастерству ручных работ – Лейсан Хазиева и другие.

“Не каждый может это сделать, для этого требуется умение объяснять как педагог. Думаю, что все наши спикеры смогли достичь поставленной цели”, — дал оценку Ильдар Гильмутдинов.

Видеопроекты можно посмотреть по данной ссылке.