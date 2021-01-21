Сегодня, в 8-й день месяца джумадаль-ахир (21 января) в резиденции ДУМ РТ состоялось заседание Совета аксакалов. В связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью заботы заботясь о здоровье старшего поколения, собрание впервые состоялось на платформе Zoom. Мероприятие традиционно началось с чтения Корана в исполнении имам-мухтасиба Зеленодольского района Габдулхамита хазрата Зиннатуллина. Затем первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Валиулин сделал дуа.

В начале собрания председатель Совета Аксакалов Айрат хазрат Аюпов ознакомил всех участников с итогами работы Совета Аксакалов в 2020 году, высказал свои предложения по реализации одного из основных направлений деятельности совета аксакалов ДУМ РТ — сохранению и развитию родного языка.

Далее в формате видеоконференции был заслушан опыт работы аксакалов Муслюмовского, Арского, Елабужского, Буинского районов. В частности, речь шла о работе по изучению трудов татарских ученых, благоустройству достопримечательностей, могил, родников, созданию молитвенных комнат в торговых центрах, больницах, организации туристических направлений в республике. В качестве предложений аксакалы высказались о необходимости повышения статуса медресе «Мухаммадия», издании религиозных трудов, в частности авторов Шейхелислама Хамиди, Шахи Ахмеда, Нуруллы Гарифа, Марселя Ахметзянова и других ученых. Мероприятие завершилось молитвой.

dumrt.ru