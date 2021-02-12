В Ростовской области объявили конкурс детских рисунков, посвященного Году народного единства и сохранения родных языков

П О Л О Ж Е Н И Е

О проведении конкурса детских рисунков посвященного Году народного единства и сохранения родных языков

(2021 год объявлен в Республике Татарстан)

(в рамках проведения мероприятия Дни татарской и башкирской культуры на Дону)

ЦЕЛЬ

Повышение уровня познания истории, культуры и традиций народов Дона, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения, поощрение детей к творчеству.

ЗАДАЧИ

Выявление и поддержка способных, одаренных и талантливых детей в области художественного и дизайнерского творчества

Привлечение внимания детей и юношества к истории культуры и традиций народов Дона;

Создание условий для творческого самовыражения;

Содействие развитию детского художественного творчества;

Популяризация национальной культуры и традиций.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в три этапа:

I этап — рисунки для участия в Конкурсе присылаются до 15 марта 2021года по адресу:

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, д.28;

344095, г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, д.122/1

II этап — оценка работ членами жюри.

III этап — подведение итогов, награждение победителей.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

РООО “Татаро-Башкирский культурный центр “Якташлар” (Земляки)

Правительство Ростовской области

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе детского творчества посвященного Году народного единства и сохранения родных языков принимают участие дети 5-17 лет из Ростовской области

Возрастные категории участников:

Младшая категория: от 5 до 8 лет.

Средняя категория: от 9 до 14 лет.

Старшая категория: от 15 до 17 лет.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.

На конкурс принимаются изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и другие техники).

Размер работ должен быть не меньше формата А3 (30х40 см). Работы подписываются с обратной стороны, где указываются данные (название работы, ФИО, возраст автора работы) и заполняется анкета участника.

Принимаются только авторские, самостоятельные работы, копии работ на конкурсе не рассматриваются.

Работы не рецензируются, по завершении конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.

Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав.

Участие в конкурсе означает согласие участника (автора) на дальнейшее использование его работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых на конкурс работ несут участники конкурса. Учредитель конкурса не несет ответственности за нарушение участниками данного конкурса авторских прав третьих лиц.

Согласие в Приложении 1.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Изобразительные работы для участия в конкурсе должны содержать пейзажи, портреты и иные художественные композиции, отражающие национальной культуру, традиции, обычаи народов Дона. Желательно (но не обязательно) обращение к конкурсам, концертам, выставкам и краскам этнокультурных татарских и башкирских праздников. Также приветствуется импровизация на любые воспоминания о мероприятиях, проводимых татарами и башкирами Дона.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:

— качество работ с художественной точки зрения;

— соответствие работы заявленной тематике конкурса;

— творческое решение.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Каждому участнику конкурса, работы которого соответствуют пункту 6 данного положения, выдается сертификат участника, который необходимо забрать после подведения итогов по адресу размещения организационного комитета.

Жюри определяет лауреатов и принимает решение по размеру, форме и количеству призов.

Лауреаты конкурса — награждаются дипломами и памятными подарками.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование осуществляется организаторами конкурса с привлечением средств спонсоров.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Оргкомитет размещается по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, д.122/1

Положение 1