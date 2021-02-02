В Румынии открылся интернет музей, посвященный культуре турок и татар

Это проект, задуманный как почти полная виртуальная галерея этого культурного сокровища. Галерея — это больше, чем просто архив изображений, это коллекция из более чем 850 фотографий с османскими предметами, традиционными предметами, со старыми, но также и более новыми изображениями, открытками, видео- и аудиозаписями, организованными тематически, в цепочку моментов. Места, чувства, поиски, желания, надежды — словом, все, что составляет идентичность турок и татар в Добрудже.

МИРАС — это обычное слово в турецком и татарском языках, которое на обоих языках означает одно и то же — наследие.

МИРАС — это проект, инициированный в 2019 году Департаментом межэтнических отношений и Институтом по изучению проблем национальных меньшинств, чтобы извлечь выгоду из исторического и культурного наследия турок и татар в Добрудже, создав виртуальный музей двух общин. Виртуальный музей также содержит материалы для СМИ и новые медиа, которые призваны усилить визуальную координацию выставки и создать наиболее аутентичное ощущение активного участия. И последнее, но не менее важное: некоторые материалы поступают от самих двух общин, либо от членов, либо от организаций, представляющих турок и татар. miras.gov.ro