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В с. Уленкуль состоялось открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина»

В с. Уленкуль состоялось открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.02.2021 0 1

Сегодня в рамках рабочего визита в Омскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в торжественном открытии этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина».

Напоминаем, что этнокомплекс «Подворье Сибирского татарина» в с. Уленкуль Большереченского района был реализован Омской региональной национально-культурной автономией татар “Маданият” (председатель Радик Минниханов). В 2019 году организация выиграла Президентский грант на сумму около 3 миллионов рублей, плюс 1 млн. 200 тысяч рублей общественники собрали сами.

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