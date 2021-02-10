В с. Уленкуль состоялось открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина»

Сегодня в рамках рабочего визита в Омскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в торжественном открытии этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина».

Напоминаем, что этнокомплекс «Подворье Сибирского татарина» в с. Уленкуль Большереченского района был реализован Омской региональной национально-культурной автономией татар “Маданият” (председатель Радик Минниханов). В 2019 году организация выиграла Президентский грант на сумму около 3 миллионов рублей, плюс 1 млн. 200 тысяч рублей общественники собрали сами.